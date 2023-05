Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/05/2023 - 20:04 Compartilhe

Daniel Alves completou 40 anos neste sábado e para comemorar a data recebeu a visita da ex-mulher Dinorah Santana e de seus dois filhos, Daniel e Vitória. O lateral segue preso preventidademente na espanha após ter sido acusado de crime de abuso sexual no início do ano.

Os parentes do atleta entraram na prisão Brians 2, em Barcelona, silêncio e de acordo com o jornal “As” se recusaram a falar com a imprensa local. A presença da mulher e dos filhos na cidade espanhola fazem parte da estratégia da defesa do jogador.

A família do jogador desembarcou na Espanha durante a última quinta-feira. O objetivo é mostrar que Daniel Alves tem vínculo o suficiente com o país para não deixa-lo antes do julgamento final do caso. O atleta busca responder a acusação em liberdade, porém o tribunal espanhol nega e afirma que teme uma possível fuga.

A matéira do veículo espanhol afirma que Dinorah já apresenta casa para morar e os dois filhos do atleta já estariam cientes de onde estudariam. O “As” afirma que seria no colégio bilíngue St. Peter`s, localizado em uma região nobre da cidade.

O brasileiro está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro. Ele é acusado de ter violentado uma jovem, de 23 anos, em uma festa na madrugada do dia 30 de dezembro do ano passado. O crime teria ocorrido no banheiro da boate sede do evento.

