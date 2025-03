Daniel Alves pode ter valor de fiança devolvido após absolvição

Após ter sentença completamente revogada nesta sexta-feira, 28, Daniel Alves pode ter a quantia de sua fiança devolvida. O ex-jogador deixou a prisão em março de 2024, em Barcelona, Espanha, após arcar com a fiança de 1 milhão de euros – cerca de R$ 5,4 milhões na cotação da época.

O atleta ainda passou por medidas de liberdade provisória, tendo parte de seus documentos detidos até que a decisão judicial fosse completada.

O retorno do dinheiro ainda não é confirmado por nenhuma das partes, mas advogados da área acreditam que há chances de que a devolução aconteça nos próximos meses é alta.

“Pela absolvição do Daniel, ou seja, por ele não ter praticado o crime – pelo menos esse é o entendimento da segunda instância da corte espanhola – […] Ele tem o direito de revogação de todas as medidas cautelares impostas e, sobretudo, estar levantando a fiança”, contou o advogado Eduardo Maurício, atuante na área jurídica no Brasil, Espanha, Portugal e Hungria, em entrevista à “CNN”.