Daniel Alves perde prazo de fiança e não pode ser libertado nesta quinta, diz jornal espanhol

Expirou o prazo para o pagamento da fiança que colocaria Daniel Alves em liberdade provisória nesta quinta-feira. Condenado na Espanha a quatro anos e meio de prisão por estupro, o brasileiro recebeu autorização do Tribunal de Barcelona para aguardar fora da prisão o trânsito em julgado sob a condição do pagamento de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,4 milhões).

Dessa maneira, mesmo que o jogador consiga arrecadar a quantia estipulada na data atual, só poderia ser liberado nesta sexta-feira. A informação é do jornal catalão La Vanguardia.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, Daniel Alves recorreu ao pai do atacante brasileiro Neymar para arcar com os custos da fiança.

Antes, no começo do processo, a família do jogador do Al-Hilal e seleção brasileira já havia pago uma multa de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) como atenuante de pena. Procurada pelo Estadão, a assessoria do atacante afirmou que não vai comentar a situação.

A advogada Ester Garcia, representante da vítima, classificou como um “escândalo” a decisão da Justiça da Espanha em conceder liberdade provisória a Daniel Alves e afirmou que vai recorrer.

“Parece que está sendo feita justiça para os ricos”, disse Ester García, em declarações à rádio catalã Rac 1. “Para mim é um escândalo que libertem uma pessoa que sabem que pode receber o milhão de euros de graça”, acrescentou.

