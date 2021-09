Daniel Alves não assinará com nenhum clube até o fim do ano

(Reuters) – O lateral direito brasileiro Daniel Alves decidiu não assinar com nenhum clube até o fim do ano, disse o jogador de 38 anos após terminar seu contrato com o São Paulo por uma disputa em relação a salários não pagos.

O São Paulo afirmou este mês que Alves não defenderia mais o clube após ele se recusar a retornar aos treinos e informar a diretoria que queria ser pago. Nem Alves e nem o clube citaram um valor, mas o jornal brasileiro O Globo disse que o São Paulo deve cerca de 11 milhões de reais a ele.

Após sua saída do São Paulo, Alves tem sido ligado pela imprensa local a uma série de clubes brasileiros, incluindo Fluminense e Flamengo.

O lateral direito, que assinou pelo São Paulo em 2019 após brilhantes 17 anos na Europa com Sevilla, Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, afirmou em uma publicação no Instagram que voltaria a jogar, acrescentando a hashtag “ainda não acabou”.

Alves, que liderou o Brasil à medalha de ouro em Tóquio no mês passado, não foi convocado pelo técnico da seleção brasileira Tite para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no próximo mês.

(Por Manasi Pathak em Bangalore)

