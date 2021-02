Daniel Alves na lateral? Vizolli comenta chance contra o Grêmio São Paulo não terá o espanhol Juanfran suspenso, o que abre vaga no setor. Técnico interino comentou sobre possível uso do camisa dez na posição diante dos gaúchos

O técnico interino do São Paulo, Marcos Vizolli, comentou sobre a possível utilização de Daniel Alves na lateral-direita no jogo contra o Grêmio, marcado para o próximo domingo (14), às 20h30, pelo Brasileirão.

Com a suspensão de Juanfran, abriu uma vaga no setor, o que poderia levar a comissão técnica a escalar Dani Alves na sua posição de origem. O camisa dez vem atuando no meio-campo durante sua passagem pelo São Paulo.

– Em relação ao Daniel na lateral, ainda vamos trabalhar. Temos jogadores especialistas nesta posição, o Igor Vinícius é um especialista, o cara da posição. O Dani vem fazendo um bom trabalho no meio-campo. Há essa possibilidade, temos dois dias para vermos o melhor time para entrar contra o Grêmio – afirmou em entrevista coletiva.

Vale ressaltar que o capitão vem sendo bastante criticado pela torcida nas ultimas atuações do São Paulo. Dani vem sendo utilizado como uma espécie de segundo volante, onde começa as jogadas e arma a equipe.

Seja com ele na lateral ou no meio, o São Paulo está na quarta colocação, com 58 pontos, sete a menos que o líder Internacional. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (14), quando enfrenta o Grêmio, fora de casa, às 20h30.

