Daniel Alves morto? Irmão do jogador desmente boato e desabafa: ‘Quanta crueldade’

Um boato de que o jogador Daniel Alves teria sido encontrado morto na cela, em Barcelona, na Espanha, foi espalhado nas redes sociais durante o final de semana. O atleta está preso desde janeiro de 2023, quando foi acusado de estuprar uma mulher no banheiro de uma boate. Ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo crime em fevereiro deste ano.

O boato sobre a morte, que chegou a virar notícia em alguns portais internacionais, foi desmentido por familiares do atleta. Em stories no Instagram, Ney Alves, irmão do jogador, criticou as pessoas que espalharam a informação falsa. “Que Deus te dê muita saúde e sabedoria meu mano velho, para suportar a crueldade dos seres humanos, que Deus tenha misericórdia da sua vida e da nossa família “, escreveu Ney.

Na sequência, o irmão de Daniel Alves postou um vídeo comentando sobre a situação do jogador. “Já condenaram o cara, ele está preso. Agora vocês querem desejar a morte, querem meu irmão morto, como assim? Quanta crueldade”, desabafou.

Relembre o caso

O ex-jogador da seleção brasileira Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma mulher no banheiro de uma boate de Barcelona na madrugada de 30 para 31 de dezembro de 2022..

Os magistrados consideraram, na decisão publicada duas semanas após o fim do julgamento em fevereiro, que “está provado que a vítima não consentiu e que existem elementos de prova, além do depoimento da denunciante, para entender como comprovado o estupro”.

O tribunal também determinou cinco anos adicionais de liberdade condicional, uma ordem de restrição para que ele não se aproxime da vítima por nove anos e meio e o pagamento de uma indenização de 150 mil euros (pouco mais de 800 mil reais).

O ex-jogador do FC Barcelona e do PSG, de 40 anos, pode apresentar recurso contra a sentença.O Ministério Público, que desde o início das investigações conferiu credibilidade ao relato da denunciante, solicitou pena de nove anos de prisão para o brasileiro. A defesa, no entanto, havia solicitado a absolvição e, em caso de condenação, havia mencionado o consumo de bebidas alcoólicas como uma das possíveis circunstâncias atenuantes. Quando aconteceu o crime, ele estava em Barcelona depois de disputar a Copa do Mundo do Catar-2022. Depois de sua detenção em janeiro de 2023, sua equipe na época, o Pumas do México, rescindiu o contrato.

