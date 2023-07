Daniel Alves irá a julgamento por estupro, segundo Justiça espanhola

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2023 - 15:35 Compartilhe

O ex-jogador Daniel Alves finalmente será julgado pelo suposto estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona, crime pelo qual está na prisão desde janeiro, informou a Justiça espanhola nesta segunda-feira (31).

Ainda não há data para este julgamento “das acusações pelas quais o processo sempre esteve aberto, é um crime de assédio sexual”, disseram à AFP fontes do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

Segundo a imprensa espanhola, o ex-capitão da seleção sairá da prisão na quarta-feira para ir ao tribunal de Barcelona, onde a juíza irá notificá-lo de sua decisão e lhe imporá o pagamento de 150 mil euros (R$ 784 mil na cotação atual).

Esta “fiança” servirá para cobrir eventuais danos e prejuízos, mas não para sair em liberdade condicional, disseram essas fontes.

Deste modo, a juíza dá por finalizada a investigação do caso e abre-se agora a fase criminal para Daniel, que, sem circunstâncias agravantes, poderia ser condenado a até 12 anos de prisão.

Em 2 de janeiro, uma jovem denunciou que o jogador a teria estuprado no banheiro de uma boate de Barcelona no final de dezembro, depois de Daniel Alves ter disputado a Copa do Mundo do Catar.

O atleta, que inicialmente negou conhecer a jovem, mudou de versão várias vezes e acabou admitindo que teve relações consensuais com ela, segundo fontes próximas ao caso.

A versão da mulher se manteve estável e os magistrados da Audiência de Barcelona recusaram diversos recursos dos advogados do ex-lateral-direito pedindo sua liberdade condicional, alegando que existia risco de fuga para o Brasil.

– “Consciência tranquila” –

Em uma entrevista publicada em junho pelo jornal catalão La Vanguardia, a primeira desde que foi preso, Daniel Alves disse que era inocente.

“Tenho a consciência muito tranquila do que ocorreu naquela madrugada no banheiro da boate Sutton. O que ocorreu e o que não ocorreu. E o que não ocorreu é que eu obriguei essa mulher a fazer nada do que fizemos”, explicou o ex-jogador do São Paulo ao jornal na prisão em que se econtra, a aproximadamente 40 km de Barcelona.

“Não há nem uma só marca em seu corpo que explique essa violência com a qual ela disse que a movi no banheiro”, defende-se o jogador, que afirma que as relações foram, a todo momento, consentidas pelos dois.

Na extensa conversa, o lateral-direito justificou suas diversas mudanças de versões sobre o ocorrido por medo de perder sua esposa.

Jogador que mais conquistou troféus na história, com 43 títulos, Daniel Alves viveu a fase mais gloriosa de sua carreira entre 2008 e 2016, quando ao lado de Messi, Xavi e Iniesta conquistou 23 troféus, mas também defendeu equipes como Juventus e Paris Saint-German.

O último clube do atleta no Brasil foi o São Paulo, onde jogou entre 2019 e 2021.

No Catar, ele se tornou o jogador brasileiro mais velho a entrar em campo em um Mundial.

Sua última equipe, o Pumas do México, anunciou a sua saída em janeiro, quando estourou o escândalo.





