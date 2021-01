Daniel Alves elogia trabalho de Diniz no São Paulo: ‘Espetacular’

Depois da entrevista coletiva de Raí, foi a vez de Daniel Alves, camisa dez e capitão do São Paulo, falar com os jornalistas na tarde desta quinta-feira. Entre os diversos assuntos, o meia falou sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz no comando do clube.

Ele saiu em defesa do comandante são-paulino, mesmo após a goleada sofrida por 5 a 1 para o Internacional, em pleno Morumbi. Segundo o camisa dez do Tricolor, o trabalho de Diniz é espetacular, não somente pelos resultados dentro de campo, mas especialmente fora dele.

– O trabalho do Diniz é espetacular por uma razão. Não foi um treinador que teve muita possibilidade de contratações, e segundo que foi um treinador que teve que potencializar, ensinar e encorajar jogadores que estavam desacreditados por todos, pela imprensa, por nossos torcedores, a dar um passo a frente, a ser muito melhor do que eram – afirmou, em entrevista coletiva.

Daniel também ressaltou o segundo ele, bom trabalho de Diniz na parte psicológica do elenco, ajudando a formar pessoas melhores.

– O grande trabalho do Diniz vem a partir do momento em que ele não se preocupa só em criar grandes jogadores, mas sim grandes seres humanos, que vão sair melhor do que eram daqui. O Diniz, no dia que não estiver mais aqui, vai deixar uma grande base, não só monetária, mas pessoal também para o São Paulo. Serão pessoas que vão influenciar outras a não seres omissas – finalizou o capitão.

O trabalho do treinador são-paulino vem sendo questionado, principalmente depois da perda da liderança no Brasileirão. Uma reunião nesta quinta-feira sacramentou a continuidade de Diniz, que ganhou mais uma chance para o confronto contra o Coritiba, às 19h, no Morumbi, sábado (23).

Dani comentou sobre Fernando Diniz (Foto:Rubens Chiri / saopaulo)

