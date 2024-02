Daniel Alves é convocado para comparecer a tribunal nesta 5ª feira

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/02/2024 - 12:43 Para compartilhar:

O ex-jogador Daniel Alves, que aguarda a sentença do processo em que é acusado de estupro, foi convocado para comparecer nesta quinta-feira (22) ao tribunal que realizou seu julgamento em Barcelona.

“A secretaria da seção 21 da Audiência de Barcelona convocou, para 22 de fevereiro às 10h [horário local, 6h de Brasília], todas as partes do procedimento, incluindo o acusado do conhecido como ‘caso Alves’, para o trâmite de notificação”, informou o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TJSC) em um comunicado publicado nesta quarta-feira (21).

Contactados pela AFP, nem o tribunal nem os advogados das partes confirmaram se os magistrados informarão a sentença, como parece provável, ou se apenas comunicarão sua decisão sobre o último pedido de liberdade provisória feito pela defesa de Daniel.

O ex-jogador de Barcelona e Paris Saint-Germain, de 40 anos, foi julgado entre os dias 5 e 7 de fevereiro sob a acusação de ter estuprado uma jovem no banheiro da área VIP da boate Sutton, em Barcelona, na noite de 30 para 31 de dezembro de 2022.

O Ministério Público espanhol pede uma pena de nove anos de prisão para o brasileiro, que está detido há mais de um ano e nega a versão de estupro, alegando que teve relações consentidas com a mulher.

“Ela não era obrigada a ficar ali”, disse Daniel em depoimento no último dia de julgamento.

Em suas conclusões, a promotora Elisabet Jiménez considerou que a denunciante apresentou um “relato absolutamente crível” desde o início das investigações e firmou que o ex-jogador usou da “violência” para forçar a jovem, que segue em tratamento psicológico desde o ocorrido.

