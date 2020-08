Daniel Alves diz que cada jogo é um sacrifício e vê São Paulo ‘no caminho’ Camisa 10 marcou o gol da vitória do São Paulo sobre o Fortaleza na primeira rodada do Brasileirão e se juntou a Pablo na artilharia da equipe na temporada

Daniel Alves, autor do gol da vitória do São Paulo sobre o Fortaleza, por 1 a 0, no Morumbi, disse que o Campeonato Brasileiro reservará um sacrifício por jogo para a equipe que, segundo ele, está “no caminho”. Foi o primeiro jogo do Tricolor após a eliminação no Paulistão para o Mirassol, há 14 dias.

– São situações atípicas, não estamos acostumados a isso, estamos acostumados a jogar com pressão da torcida. Muito tempo sem jogar também te deixa um pouco sem ritmo. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar, mas é sempre bom melhorar com vitória. O Brasileiro é difícil por isso, em cada jogo você tem que fazer um sacrifício muito grande, mas estamos no caminho. A gente tem que seguir fazendo o que a gente treina, é assim que a gente constrói as coisas. Sabemos bem a instabilidade do clube, mas acredito que podemos ir mandando mensagens positivas de que, no que depender da gente, vamos doar o máximo para que as coisas aconteçam no São Paulo – disse Daniel Alves, ao Premiere.

O camisa 10 se juntou a Pablo na artilharia do elenco em 2020, com seis gols marcados em 14 partidas. Pelo São Paulo, são oito em 34 exibições.

Ele também comentou o moicano que exibiu, uma homenagem ao amigo Neymar, destaque da classificação do PSG para a semifinal da Champions League. A equipe francesa venceu a Atalanta por 2 a 1 na última quarta.

– “O pai tá on” e o papi aqui está ativo sempre. Essa é a sensação. E é importante mudar alguma coisa para a auto-estima, sobretudo dentro de campo. Fora é estética, isso não vale nada – disse o são-paulino.

