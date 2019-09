Daniel Alves confia no São Paulo e dispara: ‘Não entreguem o título ao Flamengo’

São Paulo – Daniel Alves chegou ao São Paulo para ajudar o time paulista a conquistar o título de Campeão Brasileiro. Na últimas cinco partidas, o clube perdeu duas vezes, ganhou apenas uma, e está a 10 pontos do líder Flamengo. Depois do empate contra o CSA, no Morumbi, no último domingo, o lateral direito da Seleção mostrou ainda acreditar no título.

“Se você olha para trás, o Flamengo quando foi eliminado na Copa do Brasil estava todo mundo falando que nem Jesus resolvia. Agora o Flamengo é campeão do turno e já acha… Entrega o título para o Flamengo não, tem muita coisa para acontecer ainda. A gente que é do futebol sabe que ainda vão suceder muitas coisas. Estamos trabalhando para melhorar”, disse Daniel Alves.

O próximo duelo do São Paulo é contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no próximo sábado. Para não se distanciar ainda mais dos líderes, o uma vitória é imprescindível para o Tricolor Paulista.