Dani Olmo e Pau Víctor são reinscritos e podem voltar a jogar pelo Barcelona

A liga espanhola de futebol (LaLiga) oficializou nesta quinta-feira (9) a inscrição de Dani Olmo e Pau Víctor como jogadores do Barcelona, o que viabiliza a participação de ambos na final da Supercopa da Espanha, que será disputada no próximo domingo, na Arábia Saudita.

“Dani Olmo e Pau Víctor, inscritos na Liga”, assim comemorou o Barça em mensagem publicada na rede social X. Os dois jogadores já aparecem no site do clube como parte do elenco ‘blaugrana’.

Olmo e Víctor não puderam disputar a semifinal da Supercopa contra o Athletic Bilbao na quarta-feira, já que a decisão do Conselho Superior de Esportes (CSD) da Espanha de conceder a medida cautelar e permitir a inscrição dos jogadores saiu horas antes da partida, sem tempo hábil para que fossem regularizados.

Os dois também poderão disputar as oitavas de final da Copa do Rei, no dia 15 de janeiro, contra o Betis, e os próximos jogos do Campeonato Espanhol contra Getafe e Valencia, assim como os compromissos pela Liga dos Campeões da Europa contra Benfica e Atalanta neste mês.

A LaLiga retirou Olmo e Víctor do elenco oficial do Barcelona no dia 1º de janeiro, considerando insuficiente a documentação apresentada pelo clube, que previamente havia solicitado à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) uma nova inscrição para ambos.

A organização cancelou a licença dos dois jogadores (contratados pelo Barça para esta temporada) porque o clube catalão não havia conseguido cumprir com o ‘fair play’ financeiro até 31 de dezembro de 2024.

