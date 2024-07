Dani Calabresa surpreende ao revelar quanto ganhava na MTV: ‘Pelo prazer de trabalhar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2024 - 14:28 Para compartilhar:

A apresentadora e humorista Dani Calabresa, 42 anos, fez uma revelação surpreendente sobre o período em que trabalhou na MTV, ao contar o salário que recebia. Ela passou a fazer parte do elenco da emissora em 2008, antes de brilhar em programas de humor na TV Globo.

Naquele ano, ela Calabresa assinou um contrato com a MTV, onde trabalhou em seis programas da casa em quatro anos. Nem de longe o salário foi a razão para a apresentadora optar por ingressar no canal.

“A MTV eu entrei ganhando R$ 300, gente, juro por Deus. Escolhi a MTV pelo prazer de trabalhar numa coisa que, de verdade, me emocionava… Entre trabalhar no ‘Pânico’ e no ‘Zorra’, eu estava feliz com essas duas oportunidades, mas eu fui fazer o teste da MTV, eu gostei tanto, me vi ali, me identifiquei tanto que mesmo por pouco dinheiro, falei ‘vou ficar'”, contou ela durante sua participação no “De Frente com Blogueirinha”, na edição que foi publicada na última segunda-feira, 8.

Dani revelou, ainda, que sua decisão, naquela ocasião, gerou debates com opiniões contrárias.

“Todo mundo assim: ‘Você tem que ir para o ‘Pânico’, é o melhor programa que tem’. Outro [falava]: ‘mentira, você tem que ir para a Globo’. Eu falei: ‘Não sei, mas eles são tão legais'”, relembrou ela.

“Eu fui tão feliz realmente lá. Porque foi colocar em prática tudo que eu tinha vontade de fazer. Comédia eu nem sonhava, mas assim dava vontade e a gente já tinha oportunidade de realizar. Foi muito legal, foi quase uma internet, de verdade, porque a gente teve uma liberdade que poucas emissoras teriam… Foi um momento criativo especial”, justificou.