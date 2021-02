Dani Calabresa sobre caso Melhem: ‘Muito doloroso e íntimo’

Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, a apresentadora Dani Calabresa se pronunciou sobre a denúncia de assédio moral contra o ator Marcius Melhem e afirmou que esse assunto é “muito doloroso e íntimo”.

“O que posso falar desse assunto, que é muito dolorido e íntimo, é que quis tomar as medidas cabíveis. Fui no compliance da empresa, falei e esperei eles tomarem a decisão que tomaram. O que posso falar é que fui na ouvidoria do Ministério Público. Então, agora, está em segredo de Justiça”, declarou Calabresa ao ‘O Globo’.

“Cada um tem um processo, um tempo de entendimento e de cicatrização. Tem gente que supera a dor em dois meses. Outros levam cinco anos”, completou a humorista após ser questionada sobre como está a vida após este episódio.

