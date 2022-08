Dani Calabresa relembra primeira vez no Programa do Jô: ‘Saí de lá chorando’

Da Redação 19/08/2022 - 21:56 Compartilhe

A primeira participação de Dani Calabresa no programa do Jô Soares, que morreu no início do mês, foi traumatizante para ela, mas não por culpa do apresentador. A humorista contou um pouco sobre o episódio no PodPah desta quinta-feira (18).

“Olha que coisa doida, me chamaram para fazer uma entrevista. Você faz a pré-entrevista pelo telefone. O cara, acho que se chamava Flávio, me perguntou umas coisas básicas, respondi”, contou.

“Cheguei no cenário, no estúdio, o diretor olhou pra mim e disse: ‘Nossa, até que enfim apareceu a Margarida”. Eu já estava nervosa. Tomei um esporro dele que eu não sabia o porquê. Ele me acabou, como se eu fosse uma estrela que prometeu chegar às 13h e chegou às 16h. Só que eu cheguei… Eu gravei na MTV, carro me buscou, eu fui direto”, disse ela.

Além disso, ela foi avisada de surpresa que teria que produzir um stand up durante o programa, o que ela não estava preparada para fazer. “Eu não esqueço. Foi horrível. Não assisti minha entrevista por um ano. Sai chorando de lá. Fiz meu texto com lágrima presa no olho, ele (Jô) não riu de nada. Ele saiu, comecei a chorar, tremer”, contou.

No final das contas, a experiência teve um ponto positivo. “[Jô] Foi incrível comigo. Terminou a entrevista fiquei muito feliz de ter conhecido o Jô. Mas saí arrasada, traumatizada”, relembrou.