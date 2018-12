Dani Calabresa posta fotos de biquíni nas férias e conta história com ‘crush’

Após o fim de seus compromissos profissionais em 2018, Dani Calabresa aproveitou para tirar férias e pegou um cruzeiro que parou nas Ilhas Virgens, nos Estados Unidos. No local, ela aproveitou para postar duas fotos de biquíni e até mesmo achar um ‘crush’.

Em seu Instagram, Dani contou que um amigo escreveu os perfis da rede social em um pedaço de papel e deixou no carro de um ‘crush’ que conheceram no local. “Um homem lindo que tirou uma foto nossa e ele [amigo] foi lá e escreveu o Instagram. Agora ele deixou no capô do carro do homem”, brincou a atriz.

Dani ainda aproveitou para postar duas fotos caminhando de biquíni nas praias do local, arrancando elogios de seus seguidores nos comentários.

