Dani Calabresa fala sobre primeiras mudanças após gravidez: ‘Xixi, sono e pum’

O bom humor é marca registrada de Dani Calabresa e agora que está sofrendo alteração no corpo devido à gestação de seu primeiro filho não seria diferente. Ela usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 6, para relatar como tem lidado com as mudanças e as impressões que está tendo.

Calabresa costuma compartilhar diversos momentos de sua rotina, mas dessa vez deixou claro que nem tudo é o paraíso.

+Dani Calabresa faz chá revelação e descobre sexo do bebê que está esperando

+Dani Calabresa anuncia gravidez de primeiro filho: ‘A gente estava doido para contar’

“Xixi, sono e pum. Esse é o resumo do começo da minha gravidez. Gente, vocês não sabem! Dá vontade de fazer xixi toda hora. A bexiga fica solta e o intestino preso toda hora. Então, é xixi e pum”, disse ela, surpresa com a nova rotina.

“Durmo um pouco, acordo para mijar, peidar e volto a dormir. Ser mãe não é padecer no paraíso. É peidar em qualquer lugar e toda hora. Às vezes, chego em casa sem saber se estou suada, de andar na rua, ou se eu me mijei tudo. Só imagino o bebê aqui dentro pisando na minha bexiga como se fosse um balão inflável”, brincou ela.

Outra alteração que tem exigido atenção especial da humorista é com o intestino, que ela precisa cuidar para tentar regular.

“Chia em tudo. Torçam para mim. Até abril acho que consigo ir ao banheiro”, zombou ela.

Dani Calabresa e o publicitário Richard Neuman estão à espera do primeiro filho, Eles se casaram em novembro de 2022, em uma cerimônia com show do cantor Luan Santana.

No dia 26 de janeiro, os futuros papai e mamãe realizaram o chá revelação e descobriram que tem um menino a caminho. O nome, porém, ainda não é um segredo.