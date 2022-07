Dani Calabresa encerra contrato fixo com a Globo após sete anos

Dani Calabresa encerrou o seu contrato fixo com a Rede Globo após sete anos. Na última terça-feira (26), a humorista revelou que agora terá apenas contratos por obra com a emissora. As informações são da coluna de Lucas Pasin, do UOL Splash.







“Agora trabalho com contrato por obra. É legal, porque adoro trabalhar na Globo, mas a gente tem tantas outras oportunidades”, afirmou a atriz. A decisão foi em comum acordo com o canal.

Assim como outros artistas, ela não descarta a possibilidade de fechar parcerias com algumas plataformas de streaming. “Este modelo de contrato [por obra] possibilita parcerias diferentes, permite que o artista varie. Eu acho moderno. Pode ser que daqui a um ano eu esteja chorando debaixo da ponte”, brincou.