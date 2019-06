Dani Alves lamenta que Brasil esteja “há tanto tempo” sem ser finalista da Copa América

É uma pena que o Brasil esteja há tanto tempo sem disputar uma final da Copa América, lamentou neste domingo o capitão da Seleção, o lateral Daniel Alves, que garantiu que “o desafio” para os comandados de Tite é alcançar a decisão da competição em casa.

“Acredito que o futebol evolui muito, as equipes, as seleções, e o Brasil ficou um pouco para trás. É uma pena tanto tempo sem chegar a uma final de Copa América. Ainda somos uma das maiores seleções do continente. As eliminatórias provam isso, mas a Copa América não”, analisou o lateral do Paris Saint-Germain em coletiva de imprensa em Salvador.

O Brasil, pentacampeão do mundo, ostenta oito títulos da Copa América, quatro deles vencidos quando sediou o torneio. O último título continental veio em 2007, na Venezuela.

“Na Copa (do Mundo) de 2014, chegamos com certo tipo de favoritismo e acabou não dando certo. Precisamos de um equilíbrio para sermos sólidos durante a competição”, completou.

O Brasil enfrenta na terça-feira na Arena Fonte Nova a Venezuela, pela segunda rodada do Grupo A, uma seleção em plena evolução sob o comando do técnico Rafael Dudamel.

“A Venezuela evolui muito e tem uma geração muito promissora, um estilo de jogo muito solto. Precisamos planejar muito bem o jogo para conseguir um bom resultado”, afirmou Daniel Alves.

“O primeiro objetivo é classificar às quartas de final como primeiros do grupo, e isso passa por vencer a Venezuela, mas com o respeito de enfrentar uma seleção que joga até de maneira irresponsável, o que dificulta”, concluiu o lateral de 36 anos.

cl/am