Dani Alves estreia marcando gol da vitória do São Paulo sobre o Ceará

Daniel Alves, o jogador com mais títulos da história, estreou neste domingo com a camisa do São Paulo marcando o gol da vitória sobre o Ceará (1-0) que recolocou sua nova equipe na luta pelo Brasileirão, aproveitando o tropeço do líder Santos na 15ª rodada do campeonato.

Alves, de 36 anos, voltou de forma triunfal ao futebol brasileiro, do qual saiu há 17 anos para iniciar uma brilhante carreira na Europa, onde jogou no Sevilla, Barcelona, Juventus e PSG.

O veterano foi o capitão da seleção brasileira que em julho conquistou a Copa América jogando em casa e foi eleito o melhor jogador do torneio.

Com a camisa 10 no estádio do Morumbi quase lotado, e atuando como meio de campo, o novo jogador do São Paulo conseguiu marcar o único gol da partida aos 39 minutos, aproveitando um passe dentro da área de seu companheiro Raniel para mandar um chute cruzado da direita e abrir o placar.

A jogada foi iniciada pelo outro estreante da tarde, o espanhol Juanfran. Com a vitória, o São Paulo entou na luta pelo título, aproveitando a derrota do líder Santos (2-0) para o Cruzeiro.

O tricolor paulista está a cinco pontos do líder mas tem uma partida a menos, que será disputada na quarta-feira em Curitiba contra o Athlético Paranaense.

