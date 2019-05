‘Dancing Brasil’: Record anuncia 5ª temporada do reality de Xuxa

A Record TV anunciou nesta sexta-feira, 24, que o Dancing Brasil, comandado por Xuxa Meneghel, ganhará uma nova edição.

A 5ª temporada do reality show teve sua data de estreia na emissora marcada para 3 de julho, uma quarta-feira.

O trio de jurados da atração será o mesmo da edição anterior: Paulo Goulart Filho, Fernanda Chamma e Jaime Arôxa. Junno Andrade, namorado de Xuxa, será o responsável por interagir com os participantes antes e depois das apresentações no palco do Dancing Brasil.

A 5ª temporada do Dancing Brasil irá ao ar às quartas-feiras, ao vivo, após o Jornal da Record, na Record TV, a partir de 3 de julho de 2019.