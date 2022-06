Dançarina diz que mulher de Safadão já pediu que bailarinas ficassem longe do casal

Thay Gonçalves, ex-bailarina do “Faustão” e atual do “Hora do Faro”, revelou em uma entrevista ao “Pocah Podcast” que a mulher do cantor Wesley Safadão, Thyane Dantas, já pediu que bailarinas ficassem longe do casal.







Durante a entrevista, a dançarina comentava sobre artistas com os quais já teve contato por causa da profissão e que tratam as bailarinas muito bem, como Leonardo, Péricles e a dupla Zezé Di Camargo e Luciano, mas disse que outros às vezes

“Eles são muito legais… Leonardo, nunca tive problemas, Péricles também, são pessoas muito legais. Conversam com a gente normal, como qualquer outra pessoa, não tratam a gente com indiferença. Às vezes, tem artista que a mulher não gosta que se aproxime, que o balé esteja perto. Tem artista que a mulher pede para que o balé fique em outro lugar”, diz Thay.

“E o Wesley Safadão? Como é que ele é?”, questiona um dos apresentadores. “Eu citei esse negócio do balé mudar de lugar porque foi com ele isso. A esposa dele tinha pedido pra gente não estar aonde ela ia estar. Onde ele ia passar”, explicou a bailarina.

