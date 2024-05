‘Dança dos Famosos’: veja quem venceu a repescagem e votos dos jurados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/05/2024 - 20:47 Para compartilhar:

A Dança dos Famosos foi ao ar na noite de hoje, domingo, 19, no Domingão Com Huck, definindo os classificados da repescagem: Bárbara Reis, Lexa, Juliano Floss e Micael Borges.

Luciano Huck explicou como funcionaria a dinâmica. Desta vez, em vez de os votos serem por notas e conforme as apresentações, as oito duplas se apresentaram, e posteriormente, ao fim do programa, os cinco jurados diriam quais os quatro que gostariam que passassem de fase.

Os que tiveram mais votos, avançaram, e agora se juntam aos outros seis participantes que já estavam garantidos na final. Confira abaixo os classificados, desclassificados e os votos de cada um dos jurados.

Os classificados da repescagem na Dança dos Famosos hoje:

Bárbara Reis e Vinicius Mello

Lexa e Diego Basílio

Juliana Floss e Dani Duran

Micael Borges e Natália Ramos

Os eliminados da repescagem da Dança dos Famosos hoje

Talita Moretti

Klara Castanho

Henri Castelli

Bárbara Coelho

Votos de Carlinhos de Jesus

Micael Borges

Lexa

Talita Moretti

Bárbara Reis

Votos de Ana Botafogo

Talita Moretti

Micael Borges

Lexa

Bárbara Reis

Votos de Zebrinha

Micael Borges

Lexa

Juliano Floss

Bárbara Reis

Votos de Camila Queiroz

Klara Castanho

Lexa

Juliano Floss

Bárbar Reis

Votos de Christian

Juliano

Bárbara Reis

Klara Castanho

Lexa

Votos da plateia do Domingão Com Huck

Bárbara Reis (84% dos votos do público)

Juliano Floss (67%)

Micael Borges (66%)

Klara Castanho (53%)