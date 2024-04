Dança da vida: os passos de Fernanda Chamma

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 04/04/2024 - 17:11 Para compartilhar:

Fernanda Chamma é convidada do PodMais desta semana. Ela trouxe o movimento do corpo para dança da vida. Formada em balé clássico, Fernanda também fez da televisão mais um palco para seus espetáculos.

Como jurada do ‘Dança dos Famosos’ por 15 anos e mestre em tantos musicais incríveis, Fernanda revela que não estava destinada a estar no mundo da dança:

“Muita gente não sabe, mas não era para eu estar neste mundo da dança. Eu não tinha o físico adequado, não tinha nada, nem mesmo uma coluna adequada.”

Hoje, Fernanda consegue brilhar no palco através de outros bailarinos, e compartilha as dificuldades do mercado no início de sua carreira:

“Antigamente era ainda pior, pois não tínhamos acesso a nada. Não havia celulares, então ou você vivenciava com o que tinha, ou como no meu caso, tive uma oportunidade de viajar. Ou era o que tínhamos, mas antigamente os bailarinos tinham uma dedicação maior às aulas, havia grandes nomes no mercado que hoje não estão mais presentes porque o país não oferece empregos. Eles foram treinados para fazer tudo, pois na dança é necessário não só estar no palco, mas também entender dos bastidores, um pouco de figurino, luz, porque não temos patrocínio ou incentivo.”

Mesmo com todas as dificuldades, Fernanda fez seu nome, vendendo balas e utilizando o dinheiro de seu trabalho para pagar suas aulas e espetáculos. Sem empresário, assessor ou patrocinador, ela continua atraindo olhos do mundo inteiro para seu talento.

Para os curiosos, falamos sobre saúde, disciplina e, é claro, sua peça que está em cartaz, ‘Petshop, o musicão’, um espetáculo idealizado, produzido e apresentado por pessoas que têm algo muito importante em comum: um profundo amor pelos animais !

Temporada: De 9 de março a 12 de maio

Horários: Sábados: 15h00 e 17h00 | Domingos: 11h00 e 15h00.

Classificação: Livre

Duração: 70 min.

Local: Teatro Bravos

Endereço: Rua Coropé, 88 – Pinheiros

O PodMais é um podcast que busca promover o amadurecimento por meio de conversas descontraídas, repletas de informações, bom humor e, claro, muito acolhedor para nossos convidados e ouvintes. Eu, Mara Ferraz, entrevisto pessoas especiais que reúnem suas experiências sobre vida, trabalho e curiosidades! Apresentamos a presença de celebridades, artistas, influenciadores, especialistas em saúde, beleza, empreendedorismo e do mercado financeiro. A cada novo episódio, uma descoberta. Estamos agora na terceira temporada, na IstoÉ. Não percam!

O podcast é produzido pela Axon Content, em distribuição com o OLA PODCAST.

