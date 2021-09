Dana White, sobre prisão de Jon Jones por violência doméstica: ‘É algo que nem me choca mais’ Ex-campeão dos pesos meio-pesados é acusado de agressão doméstica e 'tampering' de veículos

Dana White, chefão do UFC, se pronunciou sobre a prisão de Jon Jones, ex-campeão dos pesos meio-pesados. Segundo informações da emissora canadense ‘TSN’, o lutador americano de 34 anos é acusado de violência doméstica e adulteração/lesão de veículo no valor de US$ 5.000 ou mais.

– É algo que nem me choca mais. Quando o trazemos para Las Vegas, esse tipo de situação já é quase que esperada. Não dá nem para trazer o Jones para Las Vegas por menos de 12 horas para incluí-lo no Hall da Fama. É um problema, sabe? Esse cara tem muitos demônios, muitos… É difícil trazer esse cara para Las Vegas por qualquer motivo. Essa cidade não é boa para Jon Jones. E aqui estamos nós de novo… – lamentou Dana.

– Vamos esperar para ver o que vai acontecer legalmente para ele e para onde isso vai – completou.

Somadas as acusações, Jon Jones recebeu uma fiança avaliada em US$ 8 mil (cerca de R$ 42,7 mil). Uma audiência foi marcada para este sábado.

Noticiada pela ‘ESPN’, a prisão do lutador ocorreu em Las Vegas. A polícia metropolitana prendeu Jones às 5h45 de sexta-feira em um hotel localizado na Las Vegas Strip.

