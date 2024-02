Dana White coloca Alex Poatan e Jamahal Hill na luta principal do UFC 300

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/02/2024 - 11:19 Para compartilhar:

Alex Poatan estará na luta principal do UFC 300. Após negociações frustradas com Jon Jones e Conor McGregor, Dana White confirmou na madrugada deste domingo, logo após o UFC 298, que o atual campeão dos pesos-meio-pesados fará a sua primeira defesa de cinturão no dia 13 de abril, contra Jamahal Hill, em um card que contará com seis brasileiro.

Além de Alex Poatan, estarão no evento: Charles do Bronx, que pegará Arman Tsarukyan, Deiveson Figueiredo (Cody Garbrandt), Diego Lopes (Sodiq Yusuff), Jéssica Bate-Estaca e Marina Rodriguez, as duas últimas se enfrentarão pelo peso-palha.

“Vim anunciar o evento principal do UFC 300. Alex Poatan defenderá o título dos meio-pesados contra Jamahal Hill. Alex é o primeiro atleta a se tornar campeão do peso-médio e dos pesos-pesados do UFC. Ele levou o período mais curto da história da organização para ganhar o cinturão do peso-médio. Ele é um atleta de todas as divisões e tem um poder incrível. Sete de suas nove vitórias vieram por “knockout”. Ele é violento, é assustador e vai enfrentar Hill, que nunca perdeu a disputa de um título. É um “kickboxer” de classe mundial, com poder sério de luta. Ele ganhou um bônus de desempenho nas quatro últimas cinco lutas que realizou. Eu garanto, essa luta vai ser uma guerra entre dois campeões mundiais”, disse Dana White.

Poatan conquistou o título da divisão até 93 Kg em novembro de 2023, quando venceu Jiri Prochazka por nocaute técnico; ex-campeão dos pesos-médios, o brasileiro se tornou o 9º atleta na história do Ultimate a ter cinturões em duas categorias diferentes.

Hill tentará reaver o título da categoria, que deteve por um breve período no início de 2023. O norte-americano se sagrou campeão ao conquistar o cinturão vago em disputa com Glover Teixeira em janeiro do ano passado, mas abriu mão da coroa meses depois após sofrer uma grave lesão que o tirou de ação por um longo período.

Confira o card do UFC 300:

UFC 300

13 de abril de 2024, às 19h (de Brasília), em Las Vegas (EUA)

CARD DO EVENTO:

Peso-meio-pesado: Alex Poatan x Jamahal Hill

Peso-palha: Weili Zhang x Yan Xiaonan

Peso-leve: Justin Gaethje x Max Holloway

Peso-leve: Charles do Bronx x Arman Tsarukyan

Peso-meio-pesado: Jiri Prochazka x Aleksandar Rakic

Peso-pena: Aljamain Sterling x Calvin Kattar

Peso-galo: Cody Garbrandt x Deiveson Figueiredo





Peso-galo: Holly Holm x Kayla Harrison

Peso-leve: Bobby Green x Jim Miller

Peso-médio: Bo Nickal x Cody Brundage

Peso-pena: Sodiq Yusuff x Diego Lopes

Peso-palha: Jéssica Bate-Estaca x Marina Rodriguez

