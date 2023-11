Damiano, do Maneskin, homenageia Cazuza durante show no Rio de Janeiro; assista o vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/11/2023 - 7:31 Para compartilhar:

A banda de rock italiana Maneskin fez uma apresentação na noite de quarta-feira, 1, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e presentou os fãs com uma homenagem para Cazuza (1958-1990). O vocalista do grupo, Damiano David, que participou recentemente do clipe “Mil Vezes”, de Anitta, surpreendeu ao cantar o hit “Exagerado”.

A banda ainda tem mais um show na cidade carioca, no dia 2, e depois segue para São Paulo, dia 3, com apresentação no Espaço Unimed.

Måneskin fez um cover de “Exagerado”, do Cazuza, durante o show no Rio de Janeiro 🥹pic.twitter.com/T1jUvAemhs — Tracklist (@tracklist) November 2, 2023

Quem é Damiano?

A banda Maneskin esteve no último Rock in Rio, que aconteceu em 2022, e fez sucesso por aqui. Os olhares se voltaram para Damiano, considerado sexy e sensual pelo público presente.

O rapaz de 24 anos tem um estilo meio exótico. Em 2017, ele era apenas um jovem como qualquer outro, até alcançar, ao lado de seus amigos de banda, o segundo lugar do “The X factor” e, quatro anos depois, ser campeão do Eurovision.

Apesar da empolgação, os fãs demonstram uma certa ressalva quanto ao eleito da cantora. Em junho último, Damiano terminou um relacionamento após vazar um vídeo em que ele, supostamente, estava traindo a namorada, a modelo Giorgia Soleri. Os dois já estavam juntos há quatro anos, ou seja, antes mesmo do moço ser famoso.

Para tentar se explicar, o cantor disse que, no vídeo, ele aparece beijando uma amiga de Vic, a baixista, quando os dois não estavam mais juntos, só que o fim do romance ainda não havia se tornado público.

Damiano tem várias tatuagens espalhadas pelo corpo todo. Uma com o rosto de Jesus, feita em homenagem à mãe, e uma sugestiva, com a escrita “Beija isso” perto do bumbum. Outra característica do rapaz é que ele é louco por futebol e acumula algumas camisas de times brasileiros.

