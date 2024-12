Damiano David surpreende Los Angeles com karaokê sobre rodas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/12/2024 - 14:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 2 DEZ (ANSA) – Damiano David, vocalista do Maneskin que tem apostado em sua carreira solo nos últimos meses, surpreendeu os fãs com um karaokê improvisado em cima de uma bicicleta elétrica pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O cantor italiano foi “capturado” pela tiktoker Alanna Malicdem, que o convidou para participar de seu quadro “E-trike Karaokê”, no qual escolhe pedestres para cantarem suas músicas preferidas em troca de US$ 20 enquanto ela pedala.

Um pouco surpreso, Damiano aceitou a brincadeira e, ao ser questionado sobre qual é a sua música favorita do momento, respondeu ser “Caught in a Blue”, de Stephen Sanchez. Na sequência, ele dedicou a canção para sua “linda namorada”, Dove Cameron.

Por fim, o astro do rock fez uma segunda apresentação, cantando seu novo single de sua carreira solo, “Born with a Broken Heart”. A gravação ultrapassou um milhão de visualizações em poucas horas no Tik Tok. (ANSA).