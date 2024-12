Damiano David passará por Brasil em 1ª turnê mundial solo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/12/2024 - 14:50 Para compartilhar:

ROMA, 9 DEZ (ANSA) – O vocalista do Maneskin, Damiano David, realizará sua primeira turnê mundial como artista solo a partir de setembro de 2025, com mais de 30 datas na Europa, Austrália, América do Norte, América do Sul e Ásia, informou sua gravadora nesta segunda-feira (9).

A programação inclui um show em São Paulo, na Tokio Marine Hall, no dia 7 de novembro de 2025, com pré-venda de ingressos marcada para o próximo dia 11 de dezembro, mediante a cadastro no site oficial do cantor.

Já a venda geral de ingressos começa na próxima segunda-feira (16), na plataforma Eventim, às 10h (horário de Brasília). As entradas também poderão ser adquiridas presencialmente na bilheteria do estádio Morumbis, a partir das 11h de terça (17).

Os preços variam entre R$ 390 e R$ 570.

Além do Brasil, duas datas estão programadas na Itália: em 7 de outubro no Unipol Forum de Milão e, em 11 de outubro, no Palazzo dello Sport, em Roma.

Oficialmente, a turnê de Damiano começará no dia 11 de setembro em Varsóvia. Depois, ele passará por várias cidades europeias, seguidas de Austrália e Japão.

A partir de 7 de novembro, o italiano será o protagonista de quatro shows ao vivo na América do Sul e de 11 datas na América do Norte, onde encerrará a turnê em 16 de dezembro no The Fillmore, em Washington.

O anúncio da turnê segue o lançamento de “Born With A Broken Heart”, a segunda música e o primeiro single do novo projeto solo do cantor do Maneskin.

A música é “avassaladora e cheia de energia, caracterizada por uma atmosfera teatral que a torna perfeita para a dimensão ao vivo”, afirmou a gravadora.

Recentemente, Damiano, que está dando um tempo da banda de rock romana, lançou um vídeo de “Born With A Broken Heart”, ostentando seu novo visual de estrela de cinema dos anos 1950 e dançando como se estivesse em um musical clássico de Hollywood.

“O vídeo representa minha imaginação”, contou ele, cuja banda se tornou um sucesso global após vencer o Festival de Sanremo e o Eurovision. “Um mundo onde, não importa o que aconteça, uma vez que você entra pela porta, tudo se torna mágico e lindo”.

Para o artista, “é uma maneira de dizer que nem tudo que é negativo vai te machucar, mas às vezes vai te levar para o próximo capítulo da sua vida”.

“Todos nós temos a habilidade de transformar experiências negativas em algo significativo para nós. ‘Born With A Broken Heart’ é uma música cheia de energia, em aparente contraste com as letras profundamente comoventes e emocionais”, acrescentou.

Apesar de ter nascido de um período difícil na vida do cantor, a música é caracterizada por um refrão cativante e um som que dá leveza à profundidade da letra. “Quando eu escrevi essa música, eu estava saindo de um momento muito escuro”, revelou.

“Eu me sentia apático e tinha medo de ter perdido minha capacidade de sentir e vivenciar sentimentos, tanto positivos quanto negativos. Tudo isso aconteceu no momento em que eu estava começando o relacionamento mais importante da minha vida e o medo de não estar pronto ou à altura era enorme”, acrescentou ele, referindo-se ao seu rompimento, após quase seis anos, com a modelo e influenciadora italiana Giorgia Soleri, e ao seu novo relacionamento com a atriz e cantora americana Dove Cameron.

Por fim, Damiano destacou que acha “que essa música foi uma maneira de dar sentido” ao que ele “estava sentindo, olhando para tudo de uma perspectiva menos assustadora”.

“Estou feliz por não me sentir mais assim, mas acho que muitas pessoas podem se identificar com essa sensação de inadequação”, concluiu. (ANSA).