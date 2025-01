Damiano David lança cover de ‘Nothing Breaks Like a Heart’

ROMA, 29 JAN (ANSA) – O italiano Damiano David, vocalista do Maneskin, lançou sua versão da música “Nothing Breaks Like a Heart”, canção do produtor Mark Ronson e da cantora Miley Cyrus que foi sucesso mundial em 2018.

O artista explorou no cover uma visão mais madura e não convencional do amor, usando sua voz para interpretar a dor que esse sentimento pode causar.

“O Spotify me deu a oportunidade de expressar meu ponto de vista pessoal sobre o Dia dos Namorados. Escolhi ‘Nothing Breaks Like a Heart’ porque aborda o amor em sua forma mais complexa: paixão, dor e como cada um de nós vivencia essas emoções. Tentei ir além do superficial e encarar a complexidade do amor, sem filtros”, disse o italiano.

A reinterpretação da canção apresenta sons de instrumentos musicais antigos, como teremim, mellotron e sinos tubulares, o que oferece uma roupagem acústica.

“A abordagem musical vintage de Ronson é atemporal e sempre fiel às suas raízes, enquanto Miley traz o mundo country de onde veio. Para esta versão, eu queria recorrer às minhas profundas raízes musicais italianas, dando um som evocativo inspirado em Morricone”, afirmou o cantor. (ANSA).