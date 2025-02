Damiano David homenageia Lucio Dalla em apresentação em Sanremo

SANREMO, 12 FEV (ANSA) – O cantor Damiano David, vocalista do Maneskin, homenageou nesta quarta-feira (12) o compositor Lucio Dalla, falecido em 2012, no palco do Festival de Sanremo, o maior concurso musical da Itália.

Em uma emocionante apresentação no Teatro Ariston, o artista, que estava usando um elegante terno preto e luvas, inaugurou oficialmente a segunda noite do evento ao cantar a faixa “Felicità”, um dos grandes sucessos do músico bolonhês.

Durante a performance de Damiano, a tela ficou em preto e branco, surpreendendo os telespectadores. No final, o cantor quebrou a tensão ao abrir um sorriso e dizer: “Mamma mia, obrigado!”.

O ator Alessandro Borghi, vencedor do prêmio David di Donatello em 2019, e seu pequeno sobrinho Vittorio Bonvicini, que chorou no final da apresentação, acompanharam Damiano no palco durante o show.

“Tenho que agradecer ao Damiano por ter me dado a oportunidade de testemunhar seu incrível talento ao vivo. Também queríamos a presença de Vittorio, porque ele é a pessoa certa para representar a passagem de um estado de sonolência para a busca pela felicidade. É uma música dedicada aos jovens”, declarou Borghi.

Outro destaque do segundo dia da edição de 2025 de Sanremo foi a presença da modelo Bianca Balti, que apresentou o concurso ao lado de Carlo Conti, diretor artístico do evento. A italiana de 40 anos luta desde setembro contra um câncer de ovário.

