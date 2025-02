Damiano David é nomeado embaixador global da Bvlgari

ROMA, 5 FEV (ANSA) – O cantor italiano Damiano David, vocalista do Maneskin, foi anunciado nesta quarta-feira (5) como o novo embaixador global da joalheria de luxo Bvlgari.

“As joias são acessórios magníficos e sem gênero que sempre amei usar. A história da Bvlgari é um conto de beleza e excelência italiana e, como todas as excelências do nosso país, me enche de orgulho. É uma honra para mim fazer parte desta família”, declarou o artista em comunicado.

A escolha de Damiano como embaixador da marca italiana é vista como um movimento estratégico da Bvlgari, para tentar se conectar com o público mais jovem e moderno.

Nascido em Roma em 1999, o italiano conquistou o mundo com sua inconfundível e potente, além de sua presença de palco eletrizante. Seu estilo ousado também ajudou a torná-lo um ícone do rock e símbolo de uma geração.

“Desde se apresentar com sua banda Maneskin nos palcos mais prestigiados do mundo até colaborar com renomados artistas internacionais, Damiano continua a quebrar barreiras e limites mesmo em sua carreira solo, estabelecendo-se como uma das vozes mais versáteis e distintas de toda a indústria musical”, afirmou Jean-Christophe Babin, CEO do Bvlgari Group.

De acordo com o executivo, o trabalho solo de Damiano também “mostra sua evolução artística, ao mesmo tempo em que permanece fiel à criatividade destemida que o define”.

Para Babin, o vocalista do Maneskin é a “personificação do talento, paixão e autenticidade” e “representa a visão de excelência da Bvlgari”. Além disso, “suas raízes romanas e busca contínua por inovação artística o tornam o embaixador ideal para representar os valores da maison”.

“Estamos muito felizes em receber Damiano na grande família Bvlgari. Admiramos sua voz poderosa, sua presença magnética no palco e seu estilo único. Compartilhamos a mesma cidade natal, Roma, que sempre foi uma fonte de inspiração para todas as nossas criações. Estamos animados para embarcar nesta nova jornada com Damiano e escrever um novo capítulo juntos”, concluiu ele. (ANSA).