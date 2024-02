Damian Lillard é decisivo na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Minnesota Timberwolves

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/02/2024 - 9:13 Para compartilhar:

Destaque no final de semana do All-Star Game, Damian Lillard foi mais uma vez decisivo na vitória do Milwaukee Bucks por 112 a 107 sobre o Minnesota Timberwolves na rodada de sexta-feira da NBA. O armador ficou a um rebote de alcançar o triple-double (dois dígitos em três fundamentos) na partida.

Lillard, MVP no All-Star Game e campeão do concurso de enterradas, marcou 21 pontos e ficou atrás de seu companheiro Giannis Antetokounmpo, cestinha do jogo com 33, mas foi dele o arremesso que garantiu a vitória dos Bucks sobre os líderes da Conferência Oeste.

Na metade do último quarto do jogo disputado em Minnesota, os visitantes chegaram a abrir 14 pontos de frente, mas o time da casa apertou o ritmo e diminuiu a vantagem do Milwaukee Bucks para apenas três pontos no final da disputa.

Lillard, então, foi acionado e partiu para o arremesso de média distância. A tentativa não foi perfeita, mas a cesta foi convertida e garantiu a vitória do Milwaukee, que ocupa a terceira colocação na Conferência Leste, com 36 vitórias e 21 derrotas.

Outro destaque da rodada foi o ala-pivô Kevin Durant, do Phoenix Suns. Com um lance livre contra o Houston Rockets, ele ultrapassou Carmelo Anthony e agora é o nono maior cestinha da história da NBA, com 28.296 pontos.

Os 28 pontos de Durant não foram suficientes para o Phoenix Suns evitar a derrota para o time de Houston (114 a 110). O Phoenix Suns é o oitavo na Conferência Oeste, com 33 vitórias e 24 derrotas, enquanto o Houston Rockets é o 12º, com 25 triunfos e 31 derrotas, na mesma Conferência.

O próximo alvo de Kevin Durant, de 35 anos, e Shaquille O´Neal, que acumulou 28.596 pontos na carreira. O jogador do Phoenix Suns foi o número dois do “draft” de 2007 e, se mantiver a média desta temporada, deve passar Shaquille O’Neal em 11 partidas, em meados de março.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira

Toronto Raptors 123 x 121 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 104 x 97 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 147 x 106 Washington Wizards

Los Angeles Clippers 101 x 95 Memphis Grizzlies

Miami Heat 106 x 95 New Orleans Pelicans

Houston Rockest 114 x 110, Phoenix Suns

Denver Nuggets 127 x 112 Portland Trail Blazers

Golden State Warrios 97 x 84 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 112 x 107 Minnesota Timberwolves





Los Angeles Lakers 123 x 118 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos deste sábado

Detroit Piston x Orlando Magic

New York Knicks x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias