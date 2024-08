Damaso: Drive do engajamento do BC à inovação tem sido aumento da competição

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2024 - 19:26 Para compartilhar:

O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, disse que a autoridade monetária e regulatória tem buscado aumentar a competitividade do sistema financeiro, e que este tem sido o motivo pelo qual está estimulando a inovação.

“Sem dúvida nenhuma, o drive do engajamento do Banco Central na inovação nos últimos anos tem sido para aumentar a competitividade e a competição no âmbito do sistema financeiro”, afirmou nesta quinta-feira. Damaso recebeu o prêmio de Personalidade do Ano em Inovação no Mercado Financeiro, concedido pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), que reúne bancos de porte médio e fintechs.

De acordo com ele, tanto o BC quanto as instituições financeiras conseguiram dar um “passo largo” nos últimos anos, para transformar o sistema e prepará-lo para o futuro. “O DNA de inovação está no Banco Central há muito tempo e no sistema financeiro também”, disse Damaso.

Um dos efeitos das mudanças, segundo o diretor do BC, é que os questionamentos da sociedade e de partes do mundo político deixaram de ser sobre a concentração do sistema em poucas instituições financeiras.

“Se voltarmos 20, 25 anos no tempo, o grande questionamento que se tinha entre o Congresso e a sociedade em relação ao sistema financeiro era a concentração em grandes, poucos bancos. E hoje você não tem mais esse questionamento”, afirmou. “Continuamos tendo grandes, excelentes, grandes bancos, mas temos um universo de outras instituições em que cada uma atua na sua linha, no seu nicho, e atendem a população preenchendo os gaps que antes existiam no sistema financeiro.”

Damaso afirmou que a postura do BC diante das mudanças no setor financeiro foi abraçá-la, e garantir que ela aconteceria seguindo regras e com segurança. “A inovação, não adianta lutar contra ela, ela vai acontecer.”