Daly, do Fed, diz não estar preocupada sobre elevar demais os juros

(Reuters) – A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, disse nesta sexta-feira não estar preocupada com a possibilidade de o banco central norte-americano estar elevando demais as taxas de juros, à medida que diminui o apoio a uma economia ainda forte.

“Não estou preocupada”, disse Daly ao programa Morning Rush da Newsy, observando que o Fed ofereceu estímulo monetário extraordinário à economia quando atingida pela pandemia e agora o está reduzindo para tentar baixar a taxa de inflação muito alta.

Fazer isso (subir os juros) ajudará os norte-americanos que atualmente lutam para pagar por gasolina e alimentos e, embora o aumento nos custos de empréstimos torne isso um pouco “dolorido” agora, a inflação deverá ficar menos dolorosa até o fim do ano, disse ela.

(Por Ann Saphir)