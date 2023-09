Dalton Vigh e Camila Czerkes anunciam separação após 10 anos de casamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 15:38 Compartilhe

Os atores Dalton Vigh e Camila Czerkes anunciaram o fim do casamento de 10 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do famoso a IstoÉ. De acordo com comunicado, a guarda dos dois filhos do agora ex-casal, os gêmeos Arthur e David, de 7 anos, será compartilhada. O motivo do término não foi divulgado.

O ator já fez papéis marcantes na televisão, como o personagem Said, de O Clone, da TV Globo. Ele também passou pelo SBT, com a novela Poliana, pela Record TV e pela TV Manchete.

Já Camila atua em peças de teatro. Recentemente, ela esteve em cartaz com a peça O Dilema do Médico, no Museu de Arte de São Paulo (Masp).

