Dallas derrota Golden State e leva a decisão da Conferência Oeste para o 5º jogo

O Dallas Mavericks adiou a dcisão da final da Conferência Oeste, ao derotar o Golden State Warriors, no quarto jogo da s´rie melhor de sete, em seu ginásio, nesta terça-feira, por 119 1 109. As duas equipes voltam a se enfrentar, nesta quinta-feira, às 22 horas, na Califórnia, com os Warriors tendo vantagem por 3 a 1.

Dallas se apresentou bem no primeiro quarto, recuperando-se das três derrotas sofridas na série. Com sete bolas de três pontos, o time da casa conseguiu se manter à frente boa parte dos 12 minutos iniciais e fechou com 28 a 24. Stephen Curry, com dez pontos, foi o destaque individual.





No segundo quarto o Dallas continuou muito bem nas bolas de três com Bullock e Bertans. Na armação, Brunson foi muito bem, ao lado de Doncic, ambos com 13 pontos.

Pelo Warriors, Curry jogou praticamente sozinho e, sobre carregado, cometeu alguns erros, mas mesmo assim foi o cestinha do primeiro tempo, com 15 pontos. Os Mavericks foram para o vestiário com 62 a 47 no placar.

Uma goteira atrasou o início do segundo tempo. Após 32 minutos de intervalo, o Dallas armou um ‘bombardeio’ em cima do Golden State, com grande aproveitamento na bola de três pontos. Com isso, o time da casa terminou o terceiro o terceiro quarto com o impressionante vantagem de 99 a 70.

No último quarto, o técnico Steve Kerr tirou os titulares do Golden State da quadra e obteve sucesso com os reservas, que chegaram a diminuir a vantagem do Dallas para apenas dez pontos no final: 119 a 109.