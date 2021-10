Dallas Cowboys humilha o New York Giants e soma quarta vitória seguida na temporada Dak Prescott somou sua vigésima segunda partida na NFL ançando mais de três touchdowns

O Dallas Cowboys confirmou seu favoritismo e venceu o clássico da NFC East ao passar pelo New York Giants por 44 a 20, neste domingo (10), no AT&T Stadium. Com a vitória, os Cowboys seguem no topo da divisão, enquanto o New York Giants soma sua quarta derrota na temporada.

Depois de começar a partida sofrendo uma interceptação e um fumble perdido, Dak Prescott superou as adversidades iniciais e comandou os Cowboys ao triunfo sobre o rival de divisão com 302 jardas lançadas e três touchdowns conectatos. Ezekiel Elliott, com 110 jardas terrestres, um touchdown no chão e outro aéreo, foi o principal destaque ofensivo dos Cowboys que ainda tiveram CeeDee Lamb e Amari Cooper – com um TD, cada – sempre levando perigo à secudária dos Giants.

Na defesa, Trevon Diggs somou sua quinta interceptação na temporada e segue na liderança da NFL no quesito, com cinco. Quando a partida já mostrava a vitória dos Cowboys, o cornerback Anthony Brown encerrou o show do time da casa com uma pick six, aumentando o sofrimento dos Giants para 44 a 20, placar final.

Do lado do New York Giants, o saldo do jogo vai além da derrota para os Cowboys, já que a franquia de Nova Iorque acabou perdendo Saquon Barkley, Daniel Jones e Kenny Golladay por lesões ao longo do confronto. Barkley sofreu uma torção no tornozelo, Jones passou por um choque helmet to helmet com um marcador adversário e sofreu uma concussão, sendo substituído por Mike Glennon no intervalo, enquanto um problema no joelho impediu que Golladay seguisse no clássico.

Somados aos desfalques já conhecidos previamente como Andrew Thomas, Sterling Shepard, Darius Slayton, a melhor opção ofensiva da equipe acabou sendo o rookie Kadarius Tooney, que produziu dez recepções e 189 jardas.

