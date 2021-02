Dallagnol pediu para tirar imagem de Lula de apresentação de PowerPoint

O procurador Deltan Dallagnol chegou a debater com os procuradores da Lava Jato se colocava ou não a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no PorwePoint mostrado durante apresentação da denúncia do triplex no Guarujá. As informações são do UOL.

No dia 13 de setembro de 2016, o coordenador da força-tarefa escreveu: “melhor não usarmos a imagem do Lula, mas um quadrado escrito LULA simplesmente (…) Ou uma imagem de pessoa como as demais do gráfico, e embaixo LULA. Tá ficando show”.

Um interlocutor, identificado como “Douglas Prpr”, disse nas mensagens, que a ideia de colocar a imagem de Lula no gráfico era “só para tirar onda”. Após a repercussão do PowerPoint, Douglas escreveu: “as bolinhas fizeram sucesso…”.

Em nota, os procuradores disseram “o esquema gráfico produzido para essa denúncia específica tinha por objetivo tornar compreensível aquilo que a doutrina chama de ‘convergência de indícios’, explicando aspectos do esquema criminoso essenciais para a compreensão acerca do papel do ex-presidente nos crimes”.

Veja também