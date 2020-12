D’Alessandro faz discurso emocionado: “Obrigado pelo carinho, apoio e respeito”

Foi com uma vitória em um duelo direto que o meio-campista D’Alessandro, de 38 anos, se despediu do Internacional após 12 anos. Na noite deste sábado, no último jogo dele com a camisa colorada, o time gaúcho recebeu e venceu o Palmeiras, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e entrou no G4 do Brasileirão.

O argentino entrou aos 41 minutos do segundo tempo no lugar de Patrick sob muitos aplausos dos companheiros e recebendo a braçadeira de capitão de Rodrigo Dourado. Foram seus últimos nove minutos em campo pelo time gaúcho – o jogo terminou aos 50.

Após o apito final, D’Alessandro já deixava as lágrimas visíveis no rosto, foi atirado para o alto pelos companheiros e recebeu uma bonita homenagem preparada pelo Internacional com vídeo de pessoas que foram importantes na trajetória dele dentro do Beira-Rio, que foi projetado no telão do estádio.

Depois, ao lado da família que foi até o gramado, ele fez um pequeno discurso, porém, muito emocionado. “Parece que passa um filme pela cabeça. São muitos anos, não tem como não se emocionar. Vou sentir muitas saudades. Quero agradecer a minha família, a esse elenco que vem atuando comigo neste ano e a todas as pessoas que me ajudaram a ficar marcado na história deste clube gigantesco”, disse o meia em seu discurso de despedida.

E também reforçou a importância da vitória sobre o Palmeiras, tentando deixar em segundo plano a sua despedida. “A vitória de hoje foi o mais importante. O Beira-Rio está vazio, mas este grupo merecia a torcida presente, a família. Torcedor colorado, agradeço muito a vocês. Obrigado pelo carinho, apoio, respeito. A admiração é minha pelos momentos bons e ruins.”

Ao todo, desde que chegou ao Beira-Rio em 2008, o argentino D’Alessandro disputou 517 jogos com a camisa do Internacional, marcou 95 gols e deu 113 assistências. Ao todo, conquistou 13 títulos, com destaque para a Copa Libertadores de 2010.

Já sem o camisa 10, o Internacional volta a campo no próximo domingo (27) quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h. Atualmente, o time gaúcho aparece na quarta posição na tabela com 44 pontos.

