D’Alessandro dá adeus ao Inter em confronto direto pelo G4 com o Palmeiras

Mesmo com 12 pontos atrás do líder São Paulo, o Internacional ainda confia em voltar à briga pelo título do Brasileirão. O sonho passa por uma vitória no confronto direto com o Palmeiras, às 21 horas deste sábado, no Beira-Rio. O jogo marca a despedida do ídolo argentino D’Alessandro e os gaúchos querem uma festa completa. Um triunfo vale o quarto lugar.

Ambos estão com 41 pontos, mas os paulistas levam vantagem no saldo de gols. O Inter precisará do segundo triunfo seguido no Brasileirão para resgatar a confiança após amargar série de insucessos recentes.

Em seu jogo de adeus após 12 anos no Inter e a conquista de 13 títulos, D’Alessandro deve iniciar na vaga de Marcos Guilherme. Entraria na equipe com a missão de ajudar Thiago Galhardo a “desencantar” sob o comando de Abel Braga.

São nove jogos do incômodo jejum do atacante. Abel Braga resolveu recolocá-lo como centroavante para tentar pôr fim à seca do camisa 17. Yuri Alberto, de volta da seleção sub-20, deve atuar aberto na direita. Maurício também retorna, mas ficará no banco de reservas.

Rodinei cumpre suspensão e abre brecha para Heitor tentar recuperar a vaga de titular na direita. Os demais titulares seguem entre os escolhidos do treinador. Jogar no Beira-Rio sempre foi complicado para o Palmeiras e os gaúchos esperam que isso se repita.

Nesse Brasileirão, por exemplo, o estádio era um trunfo colorado até o duelo contra o Fluminense, quando perdeu pela primeira e única vez em casa. A reabilitação veio na rodada passada diante do Botafogo e agora a confiança é em embalo.

Veja também