D’Alessandro comemora reestreia com gol pelo Internacional: ‘Eu trabalho muito’

Ídolo da torcida colorada, o argentino D’Alessandro deixou o campo comemorando sua reestreia pelo Internacional com gol, na vitória sobre o União Frederiquense, por 2 a 0, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.

O jogador entrou aos 30 minutos do segundo tempo, tendo tempo suficiente para mostrar sua categoria em cobrança de falta e decretar mais um resultado positivo do Internacional no Estadual.

“Felicidade por já ter jogado 15, 20 minutos, pra mim já estava de bom tamanho. A sorte não cai pra quem não trabalha e eu trabalho muito. Todos aqui sabem do meu caráter, da minha índole e isso eu não negocio. É com esse profissionalismo que quero deixar o futebol”, disse D’Alessandro na saída do gramado.

O argentino, de 40 anos, também falou sobre a alegria de ter marcado com seus filhos na arquibancada.

“Passa um filme na minha cabeça quando isso acontece. Hoje eu precisava jogar um pouquinho, entrei e fiz o gol com meus filhos me vendo jogar”, completou.

Com a vitória na noite deste sábado, o Internacional chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do Gauchão.

