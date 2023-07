Dal Zotto corta Abouba e define lista do Brasil para a fase final das Liga das Nações de Vôlei

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 13:02 Compartilhe

O técnico Renan Dal Zotto divulgou nesta terça-feira a lista definitiva de convocados para defender a seleção brasileira na fase final da Liga das Nações de Vôlei. Ele fez um corte em relação à lista inicial de 15 nomes, com a saída do oposto Abouba Dramé, para fechar o grupo de 14 jogadores que viajará à Polônia para encarar os anfitriões nas quartas de final do torneio, às 15 horas (de Brasília), na quinta-feira.

Outra mudança é o retorno do ponteiro Leal, que não participou das etapas anteriores da competição pois estava se recuperando de lesões no ombro e no joelho. Com o Leal de volta, Vaccari foi sacado. Os relacionados, portanto, são os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa, os opostos Alan e Felipe Roque, os ponteiros Adriano, Honorato, Leal e Lucarelli, os centrais Flavio, Judson, Lucão e Otávio, e os líberos Maique e Thales.

“Fizemos uma semana boa de treinos no Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema, antes da viagem, e conseguimos dar uma boa lapidada nas partes física, técnica e tática, para chegarmos na melhor condição para enfrentar a Polônia”, disse o treinador Renan Dal Zotto.

Em 12 jogos disputados na Liga das Nações, o Brasil perdeu quatro vezes. Além de ter sido derrotado por Cuba, Japão e Itália, foi superado justamente pela Polônia, no penúltimo jogo da terceira fase, há pouco mais de uma semana. O revés foi por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/22, 21/25 e 21/25.

