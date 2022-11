Daimler Truck amplia vendas no 3º tri; alerta para desafios na cadeia de suprimentos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 11/11/2022 - 17:39 Compartilhe

Por Victoria Waldersee

BERLIM (Reuters) – A Daimler Truck relatou nesta sexta-feira um salto de 27% nas vendas de unidades no terceiro trimestre, a quase 135 mil, com menor escassez de chips, mas alertou que o subinvestimento na cadeia de suprimentos tem ditado escassez de parafusos e pneus.

“No geral, a cadeia de suprimentos está de alguma forma quebrada”, disse o diretor financeiro Jochen Goetz a analistas. “O mercado se recuperou super rápido… Os investimentos não realizados há alguns anos significam que alguns fornecedores menores não são capazes de crescer rápido quanto precisamos.”

Dos cerca de 25 tipos de chips que a Daimler Truck precisa e que estavam em falta, alguns voltaram ao mercado, enquanto outros a empresa encontrou opções, disse Goetz. No entanto, alguns permaneceriam difíceis de obter ao longo de 2023.

A empresa, cindida da Mercedes-Benz em 2021, elevou em outubro suas perspectivas para receita anual, de 48 bilhões a 50 bilhões para 50 bilhões a 52 bilhões de euros, e disse que espera que os lucros fiquem de 5% a 15% acima do nível do ano passado, em vez de inalterados, como previsto antes.

O salto trimestral nos lucros foi maior na Europa em 316% ano a ano, em comparação com 111% na América do Norte, tradicionalmente o mercado mais forte da Daimler Truck.

Os pedidos recebidos caíram 18% em relação ao ano anterior no trimestre e 14% este ano até agora, mostrou o comunicado.

A empresa está restringindo novos pedidos na Europa para o próximo ano para poder escolher quais são melhores para as margens, disse Goetz, mas nos Estados Unidos os pedidos estão abertos para o ano inteiro.

Preços mais altos, efeitos cambiais favoráveis ​​e um forte negócio de pós-venda elevaram as receitas em 47% e o Ebitda em 159%, mostrou o comunicado, confirmando os resultados prévios.

Na Ásia, no entanto, o mercado chinês levou a empresa a reduzir sua margem de lucro ajustada regional no último trimestre para 1% a 3%, de 3% a 5%. Os lucros caíram 63%, mesmo com o aumento das receitas e das vendas unitárias.

As vendas da Daimler Buses, que não cresceram nada em 2021, aumentaram 18% este ano até agora e a empresa espera que o mercado de ônibus se recupere em 2023.

(Por Victoria Waldersee e Ilona Wissenbach)

