Daiana Garbin revela que não teve direito à lua de mel quando se casou com Tiago Leifert

A jornalista Daiana Garbin, esposa do apresentador Tiago Leifert, revelou que o motivo para que o casal não tivesse a clássica noite de núpcias foi por conta do programa “The Voice“.

Na época o comunicador era o apresentador da atração da Globo e não pode se ausentar. Ele ficou à frente do programa por dez temporadas, de 2012 a 2021.

Depois, André Marques assumiu o fim da décima temporada e Fátima Bernardes comandou as duas últimas temporadas – que se encerrou na última quinta-feira, 28, com Ivan Barreto, do time de Lulu Santos, como o grande campeão.

“O “The Voice Brasil” fez parte da nossa vida em muitos momentos importantes. No dia do nosso casamento, em 2012, Tiago saiu da festa direito para o aeroporto para apresentar o programa no Rio de Janeiro. (Por causa do “The Voice” não tive noite de núpcias!)”, iniciou ela.

“Em 10 anos de programa conhecemos os maiores cantores desse país, vozes incríveis, Tiago chorou litros de emoção, nossa filha nasceu, e em 2021, com o diagnóstico da Lua, Ti teve de sair repentinamente no meio da temporada. Hoje foi muito emocionante te ver novamente no palco”, completou.

