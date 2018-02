Dados recentes sugerem fortalecimento da economia dos EUA, diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, mostrou otimismo com a perspectiva econômica e com a trajetória de inflação nos Estados Unidos. Falando diante do Congresso americano, Powell afirmou que os dados recentes dão a entender que a economia dos EUA está forte.

“Desde dezembro, temos visto dados sugerindo um fortalecimento da economia. Esses dados renovam a confiança de que a inflação subirá em direção à meta. Minha perspectiva para a economia se fortaleceu desde dezembro”, afirmou o dirigente.

Questionado sobre a possibilidade do Fed adotar uma faixa de inflação como objetivo, em vez de estipulá-la em 2%, Powell assegurou que a meta atual está funcionando e que os mercados entendem isso. Segundo ele, a autoridade monetária se preocuparia com desvios sustentados da meta de inflação.(Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)