Dados limitados sugerem desaceleração do PIB dos EUA após 3º trimestre muito forte, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta sexta-feira, 1º de dezembro, que o número limitado de dados disponíveis aponta para uma desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, após o crescimento “muito forte” registrado no terceiro trimestre.

Em sessão de perguntas e respostas na Spelman College, em Atlanta, Powell ressaltou que o consumo permanece sólido.

Segundo ele, dados de cartões de crédito sugerem que esse momento de expansão rápida pode estar chegando afim, mas os gastos de consumidores ainda estão fortes.

