Dados do fluxo cambial serão divulgados na quinta-feira devido à operação-padrão de servidores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2023 - 15:33 Para compartilhar:

Devido à operação-padrão dos servidores do órgão, o Banco Central publicará novamente com atraso os dados do fluxo cambial da semana passada. As informações referentes ao período entre 20 e 24 de novembro serão publicados na quinta-feira, 30, e não na quarta-feira, como seria usual.

No dia 1º de novembro, os servidores do BC entraram na terceira fase da operação-padrão do órgão.

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) chegou a ameaçar colocar em votação a entrada em greve pela categoria.

Embora o governo tenha autorizado a realização do primeiro concurso para o BC desde 2013, com 100 vagas, a categoria deseja uma reestruturação da carreira antes da realização do certame.

Além do bônus produtividade, os funcionários da autoridade monetária pedem a exigência de ensino superior para o cargo de técnico na autarquia e a alteração de nomenclatura do cargo de analista para auditor.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias