Dados do ano de 2020 da balança comercial serão divulgados na segunda-feira, 4

Brasília, 31 – O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira, 31, que a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) da pasta divulgará na segunda-feira, dia 4, dados da balança comercial do mês de dezembro e do ano de 2020.

Os números sairão às 15 horas e, logo depois, às 15h15, haverá apresentação do resultado e entrevista coletiva virtual, com a participação do secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, e do subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão.

