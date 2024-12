Dados básicos do novo Mundial de Clubes da Fifa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/12/2024 - 13:50 Para compartilhar:

As 32 equipes que vão participar do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 conhecerão nesta quinta-feira (5) seus adversários na fase de grupos em um sorteio que será realizado em Miami.

Abaixo, alguns dados básicos da primeira edição do torneio com seu novo formato, que será disputada de 15 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos.

. História

O conceito de um torneio que para definir o melhor clube do mundo existe há mais de meio século. A Copa Intercontinental, que colocava frente a frente o campeão europeu e o campeão sul-americano, foi considerada como o campeonato mundial de clubes de fato após sua edição inaugural, em 1960, quando o Real Madrid de Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás derrotou o Peñarol do Uruguai em jogos de ida e volta.

Em 2000, a Fifa lançou seu Mundial de Clubes, torneio com oito equipes disputado no Brasil e conquistado pelo Corinthians no Maracanã.

Nas últimas edições foi usado um formato com sete times que em 2025 será ampliado para 32, sendo o maior torneio mundial de clubes na história do futebol.

. Participantes

Entre os 32 participantes estão 12 equipes da Europa, seis da América do Sul, quatro da África, quatro da Ásia e quatro da Concacaf (América do Norte, América Central e Caribe).

A Oceania terá um representante e os Estados Unidos, como país anfitrião, tem um convidado, o Inter Miami do astro Lionel Messi.

Clubes:

África — Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Espérance Tunis (Tunísia), Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Ásia — Al-Hilal (Arábia Saudita), Urawa Red Diamonds (Japão), Al Ain (Emirados Árabes Unidos), Ulsan HD (Coreia do Sul)

Europa — Chelsea (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Manchester City (Inglaterra), Bayern de Munique (Alemanha), Paris Saint-Germain (França), Inter de Milão (Itália), Porto (Portugal), Benfica (Portugal), Borussia Dortmund (Alemanha), Juventus (Itália), Atlético de Madrid (Espanha), RB Salzburg (Áustria)

América do Norte, América Central e Caribe — Monterrey (México), Seattle Sounders (Estados Unidos), León (México), Pachuca (México)

Oceania — Auckland City (Nova Zelândia)

América do Sul — Palmeiras (Brasil), Flamengo (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), River Plate (Argentina), Boca Juniors (Argentina)

País anfitrião — Inter Miami (Estados Unidos)

. Sedes

Os 63 jogos do torneio serão disputados em 12 estádios dos Estados Unidos, a maioria localizados na costa leste do país.

O Hard Rock Stadium de Miami será palco do jogo de abertura e o MetLife Stadium de Nova Jersey/Nova York receberá a final.

Estádios:

Mercedes Benz-Stadium – Atlanta, Geórgia

TQL Stadium – Cincinnati, Ohio

Bank of America Stadium – Charlotte, Carolina do Norte

Rose Bowl Stadium – Pasadena, Califórnia

Hard Rock Stadium – Miami, Flórida

Geodis Park – Nashville, Tennessee

MetLife Stadium – East Rutherford, Nova Jersey

Camping World Stadium – Orlando, Flórida

Inter&Co Stadium – Orlando, Flórida

Lincoln Financial Field – Filadélfia, Pensilvânia

Lumen Field – Seattle, Washington

Audi Field – Washington, D.C.

. Formato

A estrutura do torneio é similar à da Copa do Mundo de seleções da Fifa entre 1998 e 2022.

Os 32 clubes serão divididos em oito grupos de quatro equipes cada um na primeira fase. Os dois primeiros de cada chave avançam às quartas de final, que dão início às fases eliminatórias em jogo único até a final, sem jogo pelo terceiro lugar.

